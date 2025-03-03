В Астане воспитатель одного из детских садов удивила детей и интернет-сообщество трогательным видео, в котором она вручила воспитанникам фотографии, созданные с помощью искусственного интеллекта. На этих изображениях малыши предстают в ролях будущих врачей, педагогов, летчиков, полицейских, поваров, спортсменов и других профессий, о которых они мечтают, передаёт BaigeNews.kz.

"Каждому ребенку нужны слова поддержки и вера в их будущее! Мы решили узнать, кем хотят стать наши дети, и заглянули в их будущее, буквально на целых 20 лет вперед", — говорится в подписи к видео.

Это необычное и трогательное видео сразу стало вирусным, покорив сердца пользователей соцсетей. Множество людей признались, что ролик довел их до слез.

"Низкий поклон воспитателю, который нашел время для детей и сделал их счастливыми! Это до слез!", — комментируют пользователи. "Какие дети счастливые! Спасибо вам за этот жест, воспитатель, вы вдохновляете", — пишут другие.

Пользователи Сети отмечают, что такие моменты могут оказать огромное влияние на развитие детей и веру в их собственные возможности в будущем.