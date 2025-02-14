  • 14 Февраля, 12:14
  • BAIGENEWS

Воспитатель душила четырёхлетнего мальчика в детсаду Алматы

Издевательства над малышом попали на видео.

Сегодня, 10:47
АВТОР
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скриншот из видео Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: скриншот из видео

Четырехлетний мальчик пострадал от действий воспитателя в одном из частных детских садов Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Какой-то ужас происходит в частном алматинском детском саду @ahlyak_balabaqsha", - говорится в описании к видео, опубликованному в Telegram-канале журналистки Динары Сатжан.

По ее словам, ребенок пожаловался родителям на побои, после чего они проверили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как воспитатель буквально душит малыша. В это время в комнате находились еще двое сотрудников детского сада, но они не вмешались.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции Управления полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заверили в правоохранительных органах.

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