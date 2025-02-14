Четырехлетний мальчик пострадал от действий воспитателя в одном из частных детских садов Алматы, передает BaigeNews.kz.

"Какой-то ужас происходит в частном алматинском детском саду @ahlyak_balabaqsha", - говорится в описании к видео, опубликованному в Telegram-канале журналистки Динары Сатжан.

По ее словам, ребенок пожаловался родителям на побои, после чего они проверили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как воспитатель буквально душит малыша. В это время в комнате находились еще двое сотрудников детского сада, но они не вмешались.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции Управления полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.