Воспитатель душила четырёхлетнего мальчика в детсаду Алматы
Издевательства над малышом попали на видео.
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Четырехлетний мальчик пострадал от действий воспитателя в одном из частных детских садов Алматы, передает BaigeNews.kz.
"Какой-то ужас происходит в частном алматинском детском саду @ahlyak_balabaqsha", - говорится в описании к видео, опубликованному в Telegram-канале журналистки Динары Сатжан.
По ее словам, ребенок пожаловался родителям на побои, после чего они проверили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как воспитатель буквально душит малыша. В это время в комнате находились еще двое сотрудников детского сада, но они не вмешались.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего отделом полиции Управления полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Виновные лица понесут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - заверили в правоохранительных органах.
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