  • 17 Февраля, 18:08
  • BAIGENEWS

Мальчик начал заикаться: Воспитатель детсада в Астане зажимала малышей между ног

Инцидент попал на видео.

Сегодня, 17:43
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 17:43
Сегодня, 17:43
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Фото: Кадр видео

В Сети появились видеозаписи, на которых зафиксировано жестокое обращение воспитательницы с детьми в одном из детских садов Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Раньше мы обсуждали мужчин, избивающих женщин. Теперь новый тренд – каждый день появляются видео из детсадов, где воспитательницы применяют насилие к малышам", – говорится в публикации журналиста Михаила Козачкова в Telegram.

Сообщается, что инцидент произошёл в детском саду Tilly Willy.

По данным источников, после случившегося один из пострадавших мальчиков начал заикаться и теперь при громких звуках падает на пол, закрывая голову руками.

Управление полиции района Алматы проводит досудебное расследование по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Будут приняты меры в соответствии с законодательством", – сообщили в ведомстве.

 

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