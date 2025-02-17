В Сети появились видеозаписи, на которых зафиксировано жестокое обращение воспитательницы с детьми в одном из детских садов Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Раньше мы обсуждали мужчин, избивающих женщин. Теперь новый тренд – каждый день появляются видео из детсадов, где воспитательницы применяют насилие к малышам", – говорится в публикации журналиста Михаила Козачкова в Telegram.

Сообщается, что инцидент произошёл в детском саду Tilly Willy.

По данным источников, после случившегося один из пострадавших мальчиков начал заикаться и теперь при громких звуках падает на пол, закрывая голову руками.

Управление полиции района Алматы проводит досудебное расследование по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.