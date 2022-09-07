Воспитатель детсада избила ребёнка в Туркестанской области

Жестокое обращение с детьми запечатлели камеры видеонаблюдения в одном из детских садов в Туркестанской области. Начато расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

На кадрах, появившихся в сети, отчетливо видно, как воспитатель бьёт малька и кричит на него, а девочку заставляет толкать другого ребёнка.

В управлении образования Шардары о случившемся знают, но личность педагога не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

"Управление развития человеческого потенциала узнало о видеоролике, где воспитатель избивает ребёнка в частном садике Шардары 5 сентября. В результате расследования, факт подтвердился. Направлено письмо в полицию Шардаринского района. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сказала и.о. начальника отдела Управления развития человеческого потенциала Шардаринского района Акжибек Жантореева.

Кадры из частного сада изучают в полиции. Воспитатель находится под подпиской о невыезде.

"В Шардаринский отдел полиции поступило сообщение о том, что в мессенджере появилась видеозапись, где женщина строго воспитывает малолетнего ребенка. При проверке видеозаписи установлено, что указанный инцидент произошел 1 сентября этого года в одном из детских садов в городе Шардара Туркестанской области. В отношении воспитателя детсада избрана мера пресечения "Подписка о невыезде". В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего",- рассказали в пресс-службе ДП ТО.