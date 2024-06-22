Воспитатель детсада била малышей туфлей по лицу
Сегодня, 05:31
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Сегодня, 05:31Сегодня, 05:31
86Фото: pexels.com / иллюстративное
В Узбекистане уволили воспитательницу, которая била воспитанников детсада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Gazeta.uz.
В социальных сетях 20 июня распространилось видео, на котором воспитательница дошкольной организации № 16 в Галляаральском районе Джизакской области бьёт детей.
На видео видно, как женщина сидит посреди комнаты и подзывает к себе по очереди нескольких мальчиков. Когда они к ней подходят, она ругает их, бьёт туфлей по лицу и телу, некоторым даёт пощёчины и дёргает за уши.
В областном управлении дошкольного и школьного образования сообщили, что для изучения ситуации создана рабочая группа, трудовой договор с педагогом расторгнут. Проверка, по данным управления, продолжается.
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