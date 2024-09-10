Воспитатель бросила девочку на пол и потащила за ногу по детсаду в Шымкенте
Сегодня, 00:36
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Сегодня, 00:36Сегодня, 00:36
138Фото: скриншот с видео EGOV.PRESS
Инцидент произошел в частном детском саду в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал EGOV.PRESS.
На видео воспитатель подходит к кровати девочки, бросает ее на пол, а затем тащит за ногу по полу. Кроме того, она бьет, предположительно пластиковой бутылкой, еще одного ребенка.
"После того, как информация о случившемся стала известна, воспитателя уволили. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится расследование. Инцидент находится под контролем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", - сообщили в управлении образования города.
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