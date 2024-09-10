Воспитатель бросила девочку на пол и потащила за ногу по детсаду в Шымкенте

Инцидент произошел в частном детском саду в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал EGOV.PRESS.

На видео воспитатель подходит к кровати девочки, бросает ее на пол, а затем тащит за ногу по полу. Кроме того, она бьет, предположительно пластиковой бутылкой, еще одного ребенка.