  • 10 Сентября, 02:32
  • BAIGENEWS

Воспитатель бросила девочку на пол и потащила за ногу по детсаду в Шымкенте

Сегодня, 00:36
АВТОР
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скриншот с видео EGOV.PRESS Сегодня, 00:36
Сегодня, 00:36
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Фото: скриншот с видео EGOV.PRESS

Инцидент произошел в частном детском саду в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал EGOV.PRESS.

На видео воспитатель подходит к кровати девочки, бросает ее на пол, а затем тащит за ногу по полу. Кроме того, она бьет, предположительно пластиковой бутылкой, еще одного ребенка.

"После того, как информация о случившемся стала известна, воспитателя уволили. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится расследование. Инцидент находится под контролем Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК", - сообщили в управлении образования города.

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