Воспитанницы павлодарского детдома объяснили, почему ушли в ночь

Воспитанницы павлодарского детского дома объяснили, почему ушли в ночь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщалось, что подростки (14 и 16 лет) ночью 12 октября покинули детский дом в селе Шакат. Позже волонтёры сообщили, что девочек нашли.

Региональный уполномоченный по правам ребёнка Павлодарской области Сауле Шакенева встретилась с воспитанницами детского дома семейного типа села Шакат. 12 октября между 02:20 и 02:30 девочки самовольно покинули учреждение через запасной выход и на попутной машине добрались до Павлодара.

"Со слов подростков, их побег – это ответная реакция на тотальный контроль и жёсткую дисциплину, которые воспринимаются ими как морально-психологическое давление. Факт физического насилия или буллинга как в детском доме, так и в местной школе девочки отрицают", – рассказала Сауле Шакенева в своем Instagram-аккаунте.

Одна из девочек живёт в учреждении чуть более года, другая – почти три года. Они рассказали уполномоченному по правам ребёнка, что хотели бы вернуться в свои родные семьи.

"Их мамы лишены родительских прав. Есть другие близкие родственники. Буду совместно с опекой искать возможность вернуть девчат в семьи. Побеседовав с ними, объяснила, что они подвергли свои жизни опасности, выходя в ночное время на трассу, садясь в незнакомую машину", – написала Сауле Шакенева.

Далее уполномоченный по правам ребёнка перечислила факты, которые, по её мнению, требуют пристального внимания со стороны соответствующих органов:

1. 11 октября прокуратура изъяла жёсткий диск с камеры видеонаблюдения, поэтому просмотреть видеозапись и определить, во сколько дети покинули дедом, сделали ли они это самостоятельно или с чьей-то помощью, ожидал их кто-то или нет, невозможно.

2. Сотрудники полиции не инициировали медицинский осмотр девушек (одной – полных 16 лет, другой – 14), не проверили наличие в организме алкоголя либо наркотических веществ.

3. Водитель попутной машины, мужчина средних лет, видя на трассе ночью двух подростков, не забил тревогу.