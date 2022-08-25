Воспитанники детдомов Павлодарской области отдохнули в Актау и Нур-Султане

Фото: Газиз Шакиров

Социальный проект JASA KIDS организовал выезд воспитанников детских домов Павлодарской области в Актау. Они посетили музеи, мастер-классы, участвовали в образовательных программах. Подробнее об этом в материале корреспондента Baigenews.kz.

JASA KIDS - общественный фонд, который организовывает выезды с детьми в регионы Казахстана. Первая поездка была в июне. Дети из Петропавловска увидели Алматы.

В этот раз ребята из Павлодарской области посетили Актау.

Фото: JASA KIDS

Девять дней они купались в море, побывали в музеях, урочище Бозжыра. А также приняли участие в мастер-классах по шахматам, баскетболу, в образовательных программах.

Эмоции ребят можно увидеть на снимках.

Основное финансирование проекта осуществляется за счет средств меценатов - Омара Асербекова, Владислава Заплетина, Дениса Лукянчука и партнеров: ТОО Nomad Eco и ТОО Semurg Invest, авиакомпании SCAT.

Фото: JASA KIDS

По словам Дениса Лукянчука, идея создать фонд появилась после январских событий.

"Мы смотрели как мародеры разрушают Алматы, и думали что можем сделать? И тогда решили, что нужен фонд, который будет помогать детям. Нам хочется показать им мир, мотивировать их, чтобы они выбрали правильный путь", - сказал он.

Фото Газиза Шакирова

Сегодня ребята приехали в Нур-Султан. Многие из них впервые посетили столицу и Актау.

Фото Газиза Шакирова

"Надеемся, что те эмоции, которые они получили в поездке помогут детям выбрать правильную профессию, правильный путь. Для них мы хотели показать достопримечательности страны, чтобы у них появилось желание открывать для себя новое", - сказал генеральный директор ТОО Semurg Invest Нуржан Борабаев.

Фото Газиза Шакирова

Следующий выезд запланирован для детей из Карагандинской области. Их повезут отдыхать в Шымкент.

Проект планируют осуществлять на регулярной основе и стремиться к постепенному упразднению института детского дома в Казахстане.

Фото Газиза Шакирова