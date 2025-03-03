Воспитанники детского дома №1 в Алматы, которых ранее планировали перевезти в Конаев, останутся в этом же здании. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

Детский омбудсмен сейчас находится в Алматинской области на встрече детей с акимом региона по вопросу детского дома.

"Дети, проживающие в детском доме Баганашыл, остаются в этом же детском доме. Новое здание предоставят для детей интерната им. Нусипбаева (ранее писала о сложном положении и отсутствии условий для детей там). Корпус нового здания будет предоставлен ЦАН, куда будут принимать детей, поступающих со всех районов области, чтобы не везти в город. Акимат разместит более подробную информацию", - написала Динара Закиева.

Ранее воспитанники детдома выступили с видеообращением, в котором сообщили о своем недовольстве планами местных властей.