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Воспитанники детдома в Алматы останутся в прежнем здании – Динара Закиева

Сегодня, 14:35
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акимат области Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: акимат области

Воспитанники детского дома №1 в Алматы, которых ранее планировали перевезти в Конаев, останутся в этом же здании. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Детский омбудсмен сейчас находится в Алматинской области на встрече детей с акимом региона по вопросу детского дома.

"Дети, проживающие в детском доме Баганашыл, остаются в этом же детском доме. Новое здание предоставят для детей интерната им. Нусипбаева (ранее писала о сложном положении и отсутствии условий для детей там). Корпус нового здания будет предоставлен ЦАН, куда будут принимать детей, поступающих со всех районов области, чтобы не везти в город. Акимат разместит более подробную информацию", - написала Динара Закиева.

Ранее воспитанники детдома выступили с видеообращением, в котором сообщили о своем недовольстве планами местных властей.

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