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Не хотим переезжать в степь рядом с тюрьмой – воспитанники детдома в Алматы

Воспитанники выступили против переселения в Конаев.

Сегодня, 11:06
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пресс-служба акимата Алматинской области. Детдом в Алматы Сегодня, 11:06
Сегодня, 11:06
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Фото: пресс-служба акимата Алматинской области. Детдом в Алматы

Воспитанники детского дома №1 в Алматы выразили протест против предложенного им переезда в город Конаев, где планируется построить новое здание детдома. Ребята выступили с видеообращением, в котором сообщили о своем недовольстве планами местных властей, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Один из воспитанников детдома, Кирилл Капранов, заявляет, что территорию учреждения в Алматы застраивают, срубаются деревья, и жить там становится невозможно. Он утверждает, что детей хотят переселить в Конаев или Капчагай, места, по его мнению, лишенные необходимых условий для жизни.\

"Где степь, где тюрьма", — говорит он в своем обращении. "Мы не хотим никуда уезжать, это наш родной дом", — добавил он.

Однако, в акимате Алматинской области сообщили, что строительство нового детского дома в Конаеве необходимо, поскольку здание детдома №1 в Алматы, построенное еще в 1963 году, пришло в негодность. В связи с этим, в мае 2025 года завершится строительство нового современного детдома, который будет отвечать всем современным требованиям безопасности и комфорта. Властями гарантируется наличие необходимых коммуникаций, дорог и благоустройства на территории.

Представители акимата заявляют, что воспитанники детдома встретятся с акимом региона и осмотрят новое здание, чтобы убедиться в его соответствующем уровне и условиях для проживания.

"Факты жестокого обращения с детьми не подтверждаются. Также не нашли подтверждения сведения о продаже земли аффилированным лицам, в том числе Алие Назарбаевой. Учреждение посетила руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева", - говорится в сообщении. 

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