Воспитанник Усть-Каменогорска Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб "Локомотива", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Напомним, в октябре т.г. Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера "Авангарда", чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Однако 3 декабря стало известно, что он покинул "Авангард" вместе с Сергеем Звягиным. Сейчас должность главного тренера занимает канадец Ги Буше.

"Авангард" на данный момент замыкает зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая восьмую строчку.