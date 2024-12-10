Воспитанник Усть-Каменогорска вошёл в тренерский штаб клуба КХЛ
Сегодня, 04:12
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Сегодня, 04:12Сегодня, 04:12
124Фото: 12-kanal.ru
Воспитанник Усть-Каменогорска Антон Курьянов вошёл в тренерский штаб "Локомотива", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Shaiba.kz.
Напомним, в октябре т.г. Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера "Авангарда", чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Однако 3 декабря стало известно, что он покинул "Авангард" вместе с Сергеем Звягиным. Сейчас должность главного тренера занимает канадец Ги Буше.
"Авангард" на данный момент замыкает зону плей-офф в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, занимая восьмую строчку.
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