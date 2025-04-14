Экскурсию по реконструированной экспозиции и фильм о жизни Героя Советского Союза Алии Молдагуловой подготовили для ребят из школы-гимназии №21 Актобе сотрудники мемориального музея, передаёт BaigeNews.kz.

Ученики восьмых и пятых классов стали участниками мероприятия "Әлия –қаһармандық дастаны", проходящего под знаком юбилея национальной героини. Роль экскурсовода взяла на себя победитель областного профессионального конкурса Асемгуль Амангельды, и помимо традиционной информации ей пришлось отвечать на вопросы школьников, явно имеющих большой интерес к жизни и подвигу девушки-снайпера.

"Мы хорошо знаем биографию Алии и понимаем, что лучший пример патриотизма найти трудно, — призналась ученица 8 А класса Еркемай Тулебай. – Знаем, что звание Героя Советского Союза имеет еще одна снайпер – Маншук Маметова, а легендарная летчик Хиуаз Доспанова удостоена звания Халық Каһарманы уже в годы независимости. Нам есть на кого равняться".

После экскурсии школьникам показали фильм.

"Этот фильм – укороченная версия документальной ленты Жайны Сламбек "Әлия Молдағұлова туралы", — поделилась информацией директор музея Жанар Максутова. – Год столетнего юбилея Алии проходит в очень насыщенном режиме, а именно сегодняшний визит – плановый в рамках программы, утвержденной управлением культуры, архивов и документации".

Параллельно с экскурсией для школьников научный сотрудник Саулеш Тажбенова проводила экскурсию для гостьи из Астаны Тахмины Нагумановой.

"Алия – наш национальный герой, и, приехав в Актобе, я не могла не посетить этот музей. У моего поколения память о Великой Отечественной – на генетическом уровне", - сказала туристка.