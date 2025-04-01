В ходе Национального курултая Касым-Жомарт Токаев анонсировал разработку единой государственной программы "Дети Казахстана". Новая инициатива призвана стать ответом на современные вызовы, связанные с воспитанием, защитой и социальной поддержкой детей. Корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, что войдёт в программу и какие изменения требуются для улучшения детского воспитания и образования.

Почему возникла нужда в новой программе?

Подобная программа уже действовала в Казахстане в 2007–2011 годах. Она была направлена на усиление правовой защиты, сокращение безнадзорности и социальной незащищённости детей. Теперь же, как заявляют эксперты, появились новые вызовы.

По словам депутата Мажилиса Натальи Дементьевой, ключевая идея новой программы заключается в объединении уже существующих воспитательных инициатив — таких как "Адал Азамат" и "Бір тұтас тәрбие" — в единую стратегию, понятную как педагогам, так и родителям.

"В последние годы школы делали упор в основном на обучение, в то время как воспитание отходило на второй план. А ведь только дисциплинированный ребёнок способен полноценно воспринимать учебный материал", - отмечает депутат.

По её словам, в мегаполисах внедрение воспитательных программ идёт активнее, но в сельских регионах педагоги часто не до конца понимают концепции, а родители и вовсе не осведомлены. Это требует дополнительных усилий по информированию и подготовке кадров.

Несмотря на то, что программы, схожие по названию, существовали до 2011 года, современная версия отличается подходом и масштабами. Сегодня детей окружает множество новых рисков — от влияния социальных сетей до снижения контроля со стороны взрослых. По мнению Натальи Дементьевой, именно поэтому назрела необходимость в более системной и современной программе.

"Да, официально количество преступлений среди несовершеннолетних снижается, но растёт число преступлений против них. Это сигнал, что нам нужно заново выстраивать воспитательную модель", - подчеркнула депутат.

По ее словам, в настоящее время программа находится на рассмотрении в Сенате. После этого её передадут в Мажилис, где начнётся работа в профильных группах.

Инклюзия — неотъемлемая часть программы

Одним из важных компонентов программы должна стать инклюзия. Салтанат Ракишева, руководитель ОФ "Бақытты Шаңырақ", подчеркивает, что доступ к образованию и уважительное отношение к детям с особыми потребностями должно быть нормой, а не исключением.

"Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, синдромом Дауна или аутизмом — это такие же дети, которым нужно учиться, общаться, развиваться. Им не нужна жалость, им нужна поддержка и принятие", - рассказала Ракишева.

Она отмечает, что пока общество не до конца готово к инклюзии: преобладают страхи, непонимание, а подчас и формальное отношение к работе с такими детьми.

Салтанат Ракишева подчёркивает, что в программе "Дети Казахстана" крайне важно предусмотреть системную подготовку педагогов к инклюзивному обучению, активно привлекать родительские и некоммерческие организации к разработке и мониторингу инициатив.

"Инклюзия — это не только про пандусы. Это про отношение. И если в школе ребёнка с инвалидностью воспринимают как равного, он вырастет уверенным в себе и полезным обществу человеком", - добавила она.

По словам Ракишей, важно обеспечить доступность образования для детей с особыми потребностями на всех уровнях — от школы до вуза, усилить контроль за качеством государственных услуг и реабилитационного оборудования, а также формировать в обществе культуру уважения и принятия каждого ребёнка вне зависимости от его особенностей.

Программа "Дети Казахстана" — это не просто ещё одна инициатива. Это возможность изменить воспитательную и образовательную среду так, чтобы каждый ребёнок — независимо от региона, диагноза или социального положения — чувствовал себя нужным, уважаемым и защищённым. А для этого, как подчёркивают эксперты, необходимо объединение усилий государства, педагогов, родителей и всего общества.