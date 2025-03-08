Восьмёрка из авто: полицейские Алматы креативно поздравили женщин с 8 Марта
Эпичным видео машин, снятых с высоты птичьего полёта, поделились в полицейском ведомстве.
Сегодня, 09:47
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Сегодня, 09:47Сегодня, 09:47
105Фото: nbclosangeles.com
20 полицейских авто выстроились в форме восьмёрки в честь Международного женского дня в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Эпичным видео машин, снятых с высоты птичьего полёта, поделились в полицейском ведомстве.
"С Международным женским днём!", — подписали виооткрытку полицейские.
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