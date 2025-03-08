  • 8 Марта, 10:43
  • BAIGENEWS

Восьмёрка из авто: полицейские Алматы креативно поздравили женщин с 8 Марта

Эпичным видео машин, снятых с высоты птичьего полёта, поделились в полицейском ведомстве.

Сегодня, 09:47
АВТОР
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nbclosangeles.com Сегодня, 09:47
Сегодня, 09:47
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Фото: nbclosangeles.com

20 полицейских авто выстроились в форме восьмёрки в честь Международного женского дня в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Эпичным видео машин, снятых с высоты птичьего полёта, поделились в полицейском ведомстве.

"С Международным женским днём!", — подписали виооткрытку полицейские.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД (@almaty_police_department)

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