Сегодня, 09:47

Сегодня, 09:47

20 полицейских авто выстроились в форме восьмёрки в честь Международного женского дня в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Эпичным видео машин, снятых с высоты птичьего полёта, поделились в полицейском ведомстве.

"С Международным женским днём!", — подписали виооткрытку полицейские.