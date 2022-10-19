Восьмилетнюю девочку насмерть сбил водитель авто в Семее

Фото: МВД РК

Восьмилетнюю девочку насмерть сбил водитель автомобиля в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло 18 октября в 18:33. 22-летний водитель автомашины марки LADA, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Иные сведения о ходе расследования уголовного дела не подлежат разглашению.