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МВД РК Сегодня, 01:29
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Фото: МВД РК

Восьмилетнюю девочку насмерть сбил водитель авто в Семее

Восьмилетнюю девочку насмерть сбил водитель автомобиля в Семее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

ДТП произошло 18 октября в 18:33. 22-летний водитель автомашины марки LADA, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, допустил наезд на девочку, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 часть 3 УК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Иные сведения о ходе расследования уголовного дела не подлежат разглашению.

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#дтп #Семей #ребенок
Редактор Baigenews.kz
Сегодня, 01:29
28
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