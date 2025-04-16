На греческом острове Родос восьмилетняя казахстанка Алиша Бисалиева стала чемпионкой мира по шахматам, победив в возрастной категории до 8 лет среди девочек. Юная шахматистка одержала 11 побед из 11 возможных, не оставив шансов соперницам, передаёт BaigeNews.kz.

Чемпионат мира по рапиду и блицу среди юниоров до 18 лет завершился триумфом сборной Казахстана. Наши шахматисты завоевали шесть золотых медалей и одно бронзовое место, заняв первое место в неофициальном общекомандном зачёте.

Медальный зачёт сборной Казахстана на ЧМ-2025:

Золото:

Адинур Адильбек (O8)

Алиша Бисалиева (G8)

Амиржан Анетов (O10)

Айару Алтынбек (G14)

Елназ Калиахмет (G16)

Ергали Сулеймен (O18)

Бронза:

Жансая Шолпанбек (G14)

В Федерации шахмат Казахстана подчеркнули, что результат команды превзошёл ожидания, ведь только двое из шести чемпионов были фаворитами по рейтингу. Особенно ярко выступление Алиши, которая стала настоящим открытием турнира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan Chess Federation (@kzchessfederation)

Ранее школьник из Астаны стал чемпионом Азии по шахматам, теперь он поедет на мировой турнир в Индию.