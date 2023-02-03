Восьмилетняя карагандинка победила в конкурсе парикмахеров

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В Караганде живёт сертифицированный парикмахер, которому восемь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Третьеклассница Альмира Кабденова - самая юная победительница городского конкурса "Мир красоты". За 25 минут девочка соорудила причёску, которую жюри признало безупречной.

Способности к парикмахерскому искусству у Альмиры Кабденовой проявились год назад. Увидев на куклах замысловатые причёски, родители отвели дочь во Дворец школьников. За короткое время Альмира стала одной из лучших учениц студии красоты.