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www.7ya.ru Сегодня, 13:03
186
Сегодня, 13:03
186
Фото: www.7ya.ru

Восьмилетняя карагандинка победила в конкурсе парикмахеров

В Караганде живёт сертифицированный парикмахер, которому восемь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Третьеклассница Альмира Кабденова - самая юная победительница городского конкурса "Мир красоты". За 25 минут девочка соорудила причёску, которую жюри признало безупречной.

Способности к парикмахерскому искусству у Альмиры Кабденовой проявились год назад. Увидев на куклах замысловатые причёски, родители отвели дочь во Дворец школьников. За короткое время Альмира стала одной из лучших учениц студии красоты.

"Вечерние могу причёски делать, заплетать косы, делать колоски, "рыбий хвост". Когда я вырасту, открою свой салон красоты. До создания фантазийных причёсок мастерицы набивают руку на плетении кос. К конкурсу начинающие стилисты подготовились и взяли призовые места. У 8-летней Альмиры – сертификат "Юного парикмахера", - сказала ученица школы-гимназии имени аль-Фараби Альмира Кабденова.

"Альмира пришла к нам такая маленькая. Она старалась очень сильно. Вы не представляете, как они все старались. Они эти косички плели, а у неё особенный талант. Модели были с распущенными волосами. Они полностью выполнили работу за час. Парикмахерскому искусству во Дворце школьников обучают детей от восьми до 15 лет бесплатно. Посетители студии участвуют в творческих состязаниях наравне со студентами специализированных колледжей. Многие девочки, как Альмира, планируют занять своё место в b2eauty-индустрии", - рассказала руководитель клуба "Парикмахерское дело Любовь Русия.

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#Караганда #конкурс #парикмахеры
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:03
186
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