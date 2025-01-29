Восьмилетняя девочка напугала родителей и удивила полицейских в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За помощью к стражам порядка обратилась мать ребёнка. Она сообщила, что 28 января около 13:00 дочь вышла из дома и обратно не вернулась.

Полицейские оперативно организовали поиски, информацию передали всем нарядам полиции. К поискам присоединились представители общественности, педагоги и просто неравнодушные жители района.

Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев, провели подворный обход. На одном из видео они заметили, что девочка села в автобус и уехала в неизвестном направлении, предположительно в Астану. Что позже и подтвердилось.

Около 17:00 установили, что пропавшая находится в Астане у родственников. Выяснилось, что после дополнительных занятий она решила поиграть на улице, но затем передумала, села в автобус и самостоятельно отправилась в столицу.