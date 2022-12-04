Восьмилетний школьник спас из ледяной воды двоих детей в Атырау

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Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай совершил настоящий подвиг и спас жизни двум детям, которые провалились под тонкий лёд, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, двое мальчиков 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лед треснул и дети оказались в воде.

Заметив это, Динмухаммед без колебаний рискнул своей жизнью, вытаскивая из ледяной воды детей.

"Когда я это увидел, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог, чтобы спасти их", — говорит восьмилетний спаситель.

Позже прибывшие на место полицейские оказали помощь детям и благополучно передали их родителям.