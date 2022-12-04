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  • Восьмилетний школьник спас из ледяной воды двоих детей в Атырау
Canva.com Сегодня, 15:12
183
Сегодня, 15:12
183
Фото: Canva.com

Восьмилетний школьник спас из ледяной воды двоих детей в Атырау

Восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай совершил настоящий подвиг и спас жизни двум детям, которые провалились под тонкий лёд, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в  пресс-службе департамента полиции Атырауской области, двое мальчиков 2008 и 2013 годов рождения играли на льду около моста в районе Жумыскер. Внезапно лед треснул и дети оказались в воде.   

Заметив это, Динмухаммед без колебаний рискнул своей жизнью, вытаскивая из ледяной воды детей.

"Когда я это увидел, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог, чтобы спасти их", — говорит восьмилетний спаситель.

Позже прибывшие на место полицейские оказали помощь детям и благополучно передали их родителям. 

"Хочу выразить особую благодарность Динмухаммеду за отважный поступок и чувство сострадания, которые спасли моего ребенка от смерти. Кто знает, чем бы это закончилось, если бы не он?! За такую храбрость он заслуживает огромного уважения. Я также выражаю огромную благодарность его родителям, воспитавшие храброго и  достойного сына. Главное — расти здоровым", — сказала мама спасённого девятилетнего мальчика.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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BaigeNews.kz
Сегодня, 15:12
183
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