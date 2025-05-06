В Астане появился новый автобусный маршрут №58, и его автором стал ученик третьего класса. История восьмилетнего Абильмансура Айткожи - вдохновляющий пример того, как детская наблюдательность и любовь к городу могут привести к реальным переменам, передаёт BaigeNews.kz.

Увлекающийся картами школьник заметил, что некоторые районы столицы, включая улицу Кумисбекова, где он занимается каратэ, оказались отрезанными от удобного транспортного сообщения. Изучая карту города и наблюдая за маршрутами автобусов, Абильмансур сам разработал схему движения и предложил ее в Департамент транспорта. Его идея была принята, и вскоре по Астане начал курсировать новый автобус №58, соединяющий левый и правый берег города.

Оказывается, талант к проектированию у мальчика не случайный - 39 лет назад его дед, Айткожа Каскулаков, также стал героем газетной статьи за успешный проект по землеустройству. История повторяется, теперь уже в новом поколении.

"Когда я узнал, что мой дедушка сделал важный проект, и об этом написали в газете, я тоже захотел сделать что-то полезное для города", - говорит Абильмансур.

Его маршрут уже ежедневно облегчает жизнь сотням горожан.

Ранее мы сообщали, что маршруты девяти автобусов изменили в Астане.