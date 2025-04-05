В Лисаковске полиция расследует факт избиения 8-летнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсетях пишут, что на мальчика поднимал руку отчим.

"В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия (осуществляются допросы, назначена экспертиза). Информация о ребёнке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не приступил к занятиям после каникул", – сообщает департамент полиции Костанайской области.

Мальчика поместили в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. В настоящее время он находится с биологическим отцом.

Расследование взято на контроль, отметили в полиции.