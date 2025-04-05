Восьмилетнего ребёнка избили в Лисаковске
Мальчик после каникул не появился в школе и педагоги забили тревогу.
Сегодня, 07:32
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Сегодня, 07:32Сегодня, 07:32
179Фото: Instagram / ilovekostanayy
В Лисаковске полиция расследует факт избиения 8-летнего ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях пишут, что на мальчика поднимал руку отчим.
"В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные мероприятия (осуществляются допросы, назначена экспертиза). Информация о ребёнке поступила 3 апреля текущего года от представителей органов опеки и администрации школы, так как мальчик не приступил к занятиям после каникул", – сообщает департамент полиции Костанайской области.
Мальчика поместили в центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. В настоящее время он находится с биологическим отцом.
Расследование взято на контроль, отметили в полиции.
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