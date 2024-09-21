  • 21 Сентября, 20:45
  • BAIGENEWS

Восьмилетнего мальчика сняли с дерева спасатели в Павлодаре

Сегодня, 18:56
АВТОР
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ДЧС Павлодарской области Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: ДЧС Павлодарской области

В Павлодаре спасатели МЧС пришли на помощь восьмилетнему ребенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня по улице Айманова ребёнок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели МЧС и с помощью трехколенной лестницы спустили мальчика", — говорится в сообщении.

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