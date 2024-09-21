Восьмилетнего мальчика сняли с дерева спасатели в Павлодаре
Сегодня, 18:56
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Сегодня, 18:56Сегодня, 18:56
145Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре спасатели МЧС пришли на помощь восьмилетнему ребенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня по улице Айманова ребёнок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели МЧС и с помощью трехколенной лестницы спустили мальчика", — говорится в сообщении.
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