Восьмилетнего мальчика сняли с дерева спасатели в Павлодаре

В Павлодаре спасатели МЧС пришли на помощь восьмилетнему ребенку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня по улице Айманова ребёнок залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься. На помощь прибыли спасатели МЧС и с помощью трехколенной лестницы спустили мальчика", — говорится в сообщении.