Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области

Фото: polisia.kz

Над восьмилетним мальчиком надругались в Алматинской области. В совершении преступления подозревают двух подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"23 марта в ОП Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек. Она сообщила, что в этот же день в 16:00 в отношении её несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения, совершены насильственные действия сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков – 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком", - сообщили в полиции подробности дела.

Проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.

"В отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - 12-летнего подростка, возбуждено административное производство по части 3 статьи 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", - уточнили в полиции.

Кроме того, 27 марта материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении подростка в специализированную школу.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.