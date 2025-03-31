37-летнего иностранца арестовали в Туркестанской области по подозрению в изнасиловании подростка, передаёт BaigeNews.kz.

По данным телеканала Almaty.tv шокирующий инцидент раскрылся, когда у девочки появился живот. На данный момент она находится на седьмом месяце беременности.

По словам матери пострадавшей, мужчина воспользовался отсутствием взрослых и надругался над её дочкой. После угрожал расправой, если она пожалуется.

Тем временем родственники подозреваемого убеждены, что это ложные обвинения. Как оказалось, у него есть семья и двое детей. А в Казахстан он приезжал на заработки. Сейчас полиция ведёт расследование. Выясняются обстоятельства. Назначена экспертиза.

"Я спрашивала у нее, что с животом? Почему он так вырос? Она сказала, что у нее желудок болит. Но я сразу повела ее к врачу и там узнала о ее беременности. Тогда она и рассказала всю правду. После рождения мы откажемся от ребенка. Моя дочь должна продолжить учебу", - рассказала мать пострадавшей.

Сестра иностранца заявила, что родственники пострадавшей все подстроили.