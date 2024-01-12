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Восьмиклассник скончался на уроке физкультуры в Шымкенте

Сегодня, 14:45
АВТОР
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altai-republic.ru Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: altai-republic.ru

В Шымкенте у восьмиклассника внезапно остановилось сердце на уроке физкультуры, и он скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба управления образования Шымкента.

Как сообщили в ведомстве, во время урока физкультуры в общеобразовательной средней школе №48 ученик восьмого класса потерял сознание.

"Школьная медсестра быстро добралась до спортивного зала, оказала первую помощь и вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшая  на вызов бригада скорой помощи вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до приезда экстренной медицинской  помощи у ребёнка остановилось сердце и он скончался. В настоящее время компетентные органы проводят расследования", - сообщили в управлении образования.

Также в ведомстве отметили, что погибший мальчик был средним ребёнком в семье, у него были брат и сестра.

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