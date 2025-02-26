Ученик 8 класса школы-гимназии №49 города Астаны Султан Ибрагим представил инновационный проект, который позволит заряжать мобильные телефоны с помощью солнечной энергии, передаёт BaigeNews.kz.

Проект направлен на сохранение экологии и рациональное использование энергетических ресурсов. Разработанное устройство преобразует солнечный свет в электричество через специальную панель, что обеспечивает достаточный уровень энергии для зарядки мобильных телефонов.

По словам разработчика, солнечная энергия – это один из наиболее чистых и возобновляемых источников энергии, который может значительно сократить использование традиционных энергоресурсов.

Изобретение Султана Ибрагима не только подтверждает его научные способности, но и вносит вклад в развитие экологически чистых технологий.