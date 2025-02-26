Восьмиклассник из Астаны создал устройство для зарядки телефонов без электричества
Зарядка от солнца.
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Ученик 8 класса школы-гимназии №49 города Астаны Султан Ибрагим представил инновационный проект, который позволит заряжать мобильные телефоны с помощью солнечной энергии, передаёт BaigeNews.kz.
Проект направлен на сохранение экологии и рациональное использование энергетических ресурсов. Разработанное устройство преобразует солнечный свет в электричество через специальную панель, что обеспечивает достаточный уровень энергии для зарядки мобильных телефонов.
По словам разработчика, солнечная энергия – это один из наиболее чистых и возобновляемых источников энергии, который может значительно сократить использование традиционных энергоресурсов.
Изобретение Султана Ибрагима не только подтверждает его научные способности, но и вносит вклад в развитие экологически чистых технологий.
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