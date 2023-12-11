Восьмерых должников по алиментам осудили в Акмолинской области

В Акмолинской области с начала года зарегистрировано 28 уголовных дел в отношении должников по алиментам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что к уголовной ответственности по статье 139 Уголовного кодекса Республики Казахстан привлечены 28 должников, не исполняющих обязанности по выплате алиментов. По восьми из этих дел состоялись обвинительные приговоры. На сегодняшний день в производстве органов досудебного расследования находятся ещё пять уголовных дел.

Отмечается, что более 100 должников привлечены по статье 669 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за неисполнение решения суда о взыскании алиментов.

Также сообщается, что за 2023 год неплательщики погасили задолженность по алиментам на сумму более 600 миллионов тенге.