  • 19 Ноября, 10:03
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Восходящая звезда казахстанского ММА завоевала титул

Сегодня, 08:53
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sports.kz Сегодня, 08:53
Сегодня, 08:53
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Фото: sports.kz

Казахстанская девушка-боец Аян Турсын сразилась с россиянкой Мариной Шутовой в главном бою турнира по смешанным единоборствам Octagon 52 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе. Бой продлился всю отведенную дистанцию в пять раундов и закончился победой Турсын единогласным решением судей.

Таким образом, Аян Турсын одержала пятую победу в профессиональной карьере и завоевала вакантный чемпионский пояс, а Марина Шутова потерпела третье поражение. Добавим, что Турсын называют восходящей звездой казахстанского ММА. 

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