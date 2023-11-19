Восходящая звезда казахстанского ММА завоевала титул
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
107Фото: sports.kz
Казахстанская девушка-боец Аян Турсын сразилась с россиянкой Мариной Шутовой в главном бою турнира по смешанным единоборствам Octagon 52 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На кону в этом поединке стоял вакантный титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе. Бой продлился всю отведенную дистанцию в пять раундов и закончился победой Турсын единогласным решением судей.
Таким образом, Аян Турсын одержала пятую победу в профессиональной карьере и завоевала вакантный чемпионский пояс, а Марина Шутова потерпела третье поражение. Добавим, что Турсын называют восходящей звездой казахстанского ММА.
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