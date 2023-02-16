Восемь журналистов за десять лет заключили в тюрьму в Казахстане

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В Казахстане и Кыргызстане за десять лет заключили в тюрьму по восемь журналистов. Обе страны реже используют прямое давление на журналистов в виде суровых приговоров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Среди стран Центральной Азии журналистов чаще всего арестовывают в Узбекистане.

Журналисты в Центральной Азии традиционно становятся мишенью для своих правительств. Власти используют все доступные средства - нападения, отключения интернета и аресты. Последнее оказалось популярным инструментом в Узбекистане, где власти проявляют мало терпимости к независимой журналистике.

За последние десять лет, начиная с 2012 года, 33 журналиста были осуждены властями Узбекистана за якобы антигосударственные преступления. Это число остаётся абсолютным рекордом по всей Центральной Азии, согласно Комитету по защите журналистов (Committee to Protect Journalists, CPJ).

Последнее громкое дело произошло в конце января этого года. Суд в Узбекистане приговорил журналиста Даулетмурата Тажимуратова к 16 годам тюрьмы. Он, по утверждению прокуратуры, спровоцировал массовые беспорядки в автономной республике Каракалпакстан в июле.

Тем временем в Казахстане и Кыргызстане за десять лет заключили в тюрьму по восемь журналистов. Обе страны реже используют прямое давление на журналистов в виде суровых приговоров. В прошлом году, например, ни один журналист в обеих странах не был осуждён.

Несмотря на это, запугивание журналистов вышло на новый уровень. В Казахстане Фонд защиты свободы слова "Әдил Сөз" в 2022 году зафиксировал 32 случая нападения на казахстанских журналистов - в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет издание Vlast.kz.

С начала текущего года журналисты и СМИ также сообщали о поджогах автомобилей, нападениях на их квартиры и вандализме в их офисах. В начале февраля в офис Ulysmedia.kz была отправлена коробка с кусками сырого мяса и фотографией детей главного редактора. Этот эпизод стал последним в череде преследований журналистов.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование в отношении виновных. Полиция уже задержала пятерых подозреваемых в связи с двумя инцидентами. Несмотря на это, личности преступников пока не установлены.

В 2022 году Казахстан занял лишь 122-е место из 180 в ежегодном рейтинге организации "Репортёры без границ".

Что касается Кыргызстана, то до 2020 года в стране ежегодно осуждали по одному журналисту. Сама страна долгое время отвергала авторитарную тенденцию в Центральной Азии и считалась островком демократии.

Однако с приходом к власти Садыра Жапарова Кыргызстан начал терять свою былую репутацию свободной страны. В 2023 году CPJ и шесть других международных организаций обратились к президенту из-за давления на журналистов.

Обеспокоенность международного сообщества вызвала блокировка сайтов "Азаттык Медиа", высылка из страны журналиста-расследователя Болота Темирова, приговор директору Next TV Таалайбеку Дуйшенбиеву и уголовное дело против Kaktus.media.

Таджикистан, напротив, долгое время избегал заключения журналистов в тюрьму. Впервые за десять лет власти осудили одного журналиста в 2020-м и ещё шестерых - в прошлом году. Этих заключённых, чьи аресты последовали за жестокими правительственными репрессиями в Горно-Бадахшанском регионе в 2022 году, судили тайно за закрытыми дверями в центрах содержания под стражей, а не в судах, и приговорили к длительным срокам заключения на фоне обвинений в пытках.

В Туркменистане за десятилетний период были осуждены шесть журналистов.