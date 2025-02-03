Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила нарушения со стороны доверительных управляющих водохранилищами. Они игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния объектов, не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений, передаёт BaigeNews.kz.

В надзорном органе отметили, что такое бездействие могло привести к необратимым последствиям как для жизни и здоровья населения, так и для окружающей среды.

"Расторгнуто восемь договоров с недобросовестными управляющими, имущество на сумму более 20 миллиардов тенге возвращено в собственность государства", - сообщили в прокуратуре региона.

По акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов.