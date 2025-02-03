Восемь водохранилищ вернули государству в Алматинской области
Управляющие не следили за их состоянием.
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Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила нарушения со стороны доверительных управляющих водохранилищами. Они игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния объектов, не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений, передаёт BaigeNews.kz.
В надзорном органе отметили, что такое бездействие могло привести к необратимым последствиям как для жизни и здоровья населения, так и для окружающей среды.
"Расторгнуто восемь договоров с недобросовестными управляющими, имущество на сумму более 20 миллиардов тенге возвращено в собственность государства", - сообщили в прокуратуре региона.
По акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов.