  • 3 Февраля, 15:45
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Восемь водохранилищ вернули государству в Алматинской области

Управляющие не следили за их состоянием.

Сегодня, 15:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:23
Сегодня, 15:23
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Фото: baigenews.kz

Природоохранная прокуратура Алматинской области выявила нарушения со стороны доверительных управляющих водохранилищами. Они игнорировали договорные обязательства по поддержанию надлежащего технического состояния объектов, не проводили обследование водохозяйственных систем и сооружений, передаёт BaigeNews.kz.

В надзорном органе отметили, что такое бездействие могло привести к необратимым последствиям как для жизни и здоровья населения, так и для окружающей среды. 

"Расторгнуто восемь договоров с недобросовестными управляющими, имущество на сумму более 20 миллиардов тенге возвращено в собственность государства", - сообщили в прокуратуре региона. 

По акту прокурорского надзора уполномоченными органами проводится работа по многофакторному техническому обследованию водных объектов.

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