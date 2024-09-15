Восемь вагонов с российской пшеницей пытались незаконно ввезти в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.

526 тонн пшеницы везли из Саратовской и Тульской областей РФ в Шымкент. Незаконный груз выявили на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту ЗКО на границе с Россией.

В Минсельхозе напомнили, что для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна до конца 2024 года введён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан на всех видах транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита.