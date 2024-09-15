Восемь вагонов с российской пшеницей пытались незаконно ввезти в Казахстан
Сегодня, 05:09
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Сегодня, 05:09Сегодня, 05:09
128Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Восемь вагонов с российской пшеницей пытались незаконно ввезти в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.
526 тонн пшеницы везли из Саратовской и Тульской областей РФ в Шымкент. Незаконный груз выявили на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту ЗКО на границе с Россией.
В Минсельхозе напомнили, что для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна до конца 2024 года введён запрет на ввоз пшеницы в Казахстан на всех видах транспорта из третьих стран и из стран ЕАЭС, за исключением транзита.
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