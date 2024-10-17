Восемь тысяч нарушений пожарной безопасности за два месяца обнаружили столичные спасатели

Порядка 300 казахстанцев ежегодно гибнут во время пожаров. За двенадцать месяцев в среднем по стране происходит порядка 10 тысяч возгораний. В одной только столице с января зафиксировали больше пятисот таких. Основная часть пожаров регистрируется в жилом секторе. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, что в большинстве случаев является их главной причиной.

Зона столичных спасателей сегодня - это 26 тысяч объектов различной функциональности. Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Евгений Гутяр рассказал, что такие объекты делят на три степени риска: высокую, среднюю и низкую.

"Высокую степень риска мы проверяем ежегодно. Туда относятся школы, детские сады, АЗС, социальные объекты и так далее согласно критериям. Объекты частного бизнеса, там уже следует различать по площади. ТРЦ, административные здания, бизнес-центры. Объекты средней степени риска проверяются один раз в два года. Низкая степень, мы обычно проверять не планируем, но можем по обращениям граждан", - говорит Евгений Гутяр.

Ежегодно инженерно-инспекторским составом проверяется порядка 800 объектов. График утверждается в генеральной прокуратуре, публикуется на сайте для ознакомления. Таким образом, бизнесмены будут содержать свой объект в порядке, зная о скором приходе пожарного контроля, считает сотрудник ДЧС.

После осмотра каждому объекту выдается предписание со сроками, в которые нужно исправить нарушения. Контрольная проверка проводится по истечению времени и если рекомендации никто не посчитал нужным исполнить, то дело отправляется в суд. Владельца здания будут привлекать к административной ответственности в виде штрафа. Суммы могут быть разными в зависимости от бизнеса. По данным МЧС, в одиннадцати торгово-развлекательных центрах и рынках по всей стране при проверке нашли 156 нарушений требований пожарной безопасности.

Профилактика позволяет предотвратить трагедии, причем в совершенно разных местах. К примеру, найти нарушения при проектировании и строительстве помогают обращения людей.

"Только в одном обращении от участников группы "STOP застройке" отмечено наличие в городе Алматы одиннадцати жилых комплексов построенных или строящихся с нарушениями требований пожарной безопасности. Такие обращения для принятия мер перенаправляются по компетенции в местные исполнительные органы", - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Зимой под угрозой находится и частный сектор. С начала отопительного сезона в разных регионах страны произошло уже больше сотни пожаров. Огонь унес жизни семнадцати человек, в том числе шести детей.

"На нашем учете в Астане находится порядка 33 тысяч частных жилых домов. Из них 22600 отапливаются на угле, то есть, это печное автономное отопление, и 10400 получают тепло по центральной сети газоснабжения. Вот у нас основной акцент получается при отопительном периоде на данные дома. Мы ежегодно разрабатываем план проведения подготовки к отопительному периоду, утверждаем у акима. Туда, если говорить про этот год, вошло 31 мероприятие, которое мы будем исполнять. То есть, как у нас проходит профилактика? Адресно, в каждый дом, у нас заходит сотрудник, вручает памятку владельцу, проходит к печке, если разрешают. Рассказывает, какое расстояние должно быть до мебели и разных предметов, разъясняет по факту, есть ли у него нарушения при монтаже печного, либо у него все хорошо", - рассказал Евгений Гутяр.

Печное отопление и электрические провода – основные причины возникновения пожаров, продолжил эксперт. То есть, 35 и 50 процентов. В остальных случаях также следует отметить неосторожное обращение с огнем и детские шалости. Частные дома тоже можно разделить на категории по тому, кто в них живет: люди с особыми потребностями, неблагополучные семьи и социально-уязвимые слои населения. Их сотрудники ДЧС проходят по два раза, в начале и середине зимы.

"Бараки и несанкционированные общежития контролируем тоже. Там риск массовой гибели людей высокий. Недавно буквально пожар был в таком доме, несколько человек пострадали. Все живы и здоровы, к счастью. Но травм избежать было нельзя. В целом если говорить о нарушениях, на сегодняшний день мы прошли около 5000 домов частных и выявили 8000 нарушений. Из них 25% хозяева устранили на месте", - рассказал Евгений Гутяр.

Уберечь людей от возгораний, по словам спасателей, могут датчики угарного газа. Они устанавливаются самостоятельно. Отравиться угарным газом при определенной концентрации легко. Он не виден глазу и не имеет запаха. Порой, говорят спасатели, хватает двух-трех вдохов, чтобы человек впал в кому и погибнул. Зачастую такие факты случаются из-за неисправной работы печи, если она имеет щели и отверстия.

"Люди, находясь во сне, получают эту смертельную порцию и даже не просыпаются. Были случаи, когда просто в дом заходят, а там вся семья лежит в кроватях без признаков жизни. В прошлом году было два факта. В домах социально-уязвимых семей сработали поставленные нами датчики. Люди проснулись и поступили, как мы советовали. А именно, быстро вывели всех на улицу, открыли окна и двери для проветривания", - рассказывает Евгений Гутяр.

В Астане в этом году установили 168 таких датчиков, еще в 582 заменили батарейки. К сожалению, спасатели не имеют права принудить владельцев жилья к исполнению всех рекомендаций. Культура осознанной безопасности не срабатывает, что и приводит к трагедиям.

Напомним, ранее в одном из общежитий Астаны произошло возгорание комнат и кровли. Пламя успело распространиться на 850 квадратных метров. Несколько человек получили отравление продуктами горения.

А в Алматы масштабный пожар повышенного ранга охватил семиэтажный элитный жилой комплекс. На место выдвинулись 73 человека личного состава и 21 единица техники. Огонь удалось ликвидировать в обед. Видео тушения можно посмотреть в материале.