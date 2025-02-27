Восемь студенческих общежитий откроют в Астане
Вузам выделили земельные участки для строительства учебных корпусов и общежитий.
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Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о студенческих общежитиях, которые откроют в этом году, передаёт BaigeNews.kz.
"Продолжаем на системном уровне строить инфраструктурные и социальные объекты в городе. Это как объекты систем жизнеобеспечения, так и объекты образования, медицины, спорта. Число иногородних студентов растёт ежегодно. Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях", - сообщил аким.
В прошлом году в городе сдали в эксплуатацию семь студенческих общежитий на 4 200 мест.
"В этом году планируется сдать в эксплуатацию ещё восемь общежитий. Они позволят создать дополнительно почти 3,5 тысячи мест. Кроме того, высшим учебным заведениям выделили земельные участки для строительства учебных корпусов, где также предусмотрено строительство студенческих общежитий", - уточнил Касымбек.
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