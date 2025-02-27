Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о студенческих общежитиях, которые откроют в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

"Продолжаем на системном уровне строить инфраструктурные и социальные объекты в городе. Это как объекты систем жизнеобеспечения, так и объекты образования, медицины, спорта. Число иногородних студентов растёт ежегодно. Совместно с профильным министерством, университетами, инвесторами работаем над увеличением мест в общежитиях", - сообщил аким.

В прошлом году в городе сдали в эксплуатацию семь студенческих общежитий на 4 200 мест.