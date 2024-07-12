Восемь раз незаконно оштрафовали алматинца с инвалидностью за неуплату парковки

Алматинца с инвалидностью незаконно штрафовали за неуплату парковки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по правам человека в РК.

К представителю Уполномоченного по правам человека по городу Алматы обратился заявитель, имеющий инвалидность 2 группы. По его словам, на территории рядом с его домом установили платную парковку, прилегающую к его подъезду.

"Так как обратившийся является человеком с особыми потребностями здоровья, он вынужден парковаться возле подъезда, однако видеобот автоматически штрафовал его за неуплату парковки. В общей сложности на него было оформлено 8 административных протоколов. По инициативе представителя Омбудсмена, данный вопрос был рассмотрен на встрече с акиматом и компанией "Алматы паркинг". По итогам встречи представители администрации пообещали разобраться с проблемой до конца 3 квартала, сделав для жильцов дома паркинг бесплатным", - говорится в сообщении.

Также направлено письмо в адрес Управления административной полиции ДП г. Алматы направлено письмо для дальнейшей отмены правонарушений заявителя. В Республиканскую палату ЧСИ также направлен отзыв об отмене исполнительных производств.

На данный момент все предписания в отношении заявителя полностью аннулированы, на расчётный счет возвращена удержанная сумма, ранее инкассированная в рамках проведения исполнительных действий.