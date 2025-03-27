В Правительстве состоялось заседание штаба по обеспечению экономического роста под председательством заместителя Премьер-министра РК – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Рассмотрены вопросы экономического развития Восточно-Казахстанской и Абайской областей, а также потенциал роста IT-отрасли.

Аким Абайской области Берик Уали информировал об основных показателях экономического роста региона. За 2 месяца этого года рост обеспечен в сельском хозяйстве (102,3%), строительстве (112,7%), внутренней торговле (109,5%), транспорте (107,1%), связи (108,9%). Объем привлеченных инвестиций с начала года составил 31 млрд тенге, из которых 83,8% – внебюджетные средства.

По области сформирован пул из 27 инвестпроектов на общую сумму 2,7 трлн тенге с созданием 8,4 тыс. рабочих мест. Восемь проектов на 30 млрд тенге и созданием новых 747 рабочих мест планируется реализовать уже в этом году. Это цех по рафинации с линией розлива и упаковки подсолнечного масла ТОО "Qazaq Astyq Group" (7,1 млрд тенге), расширение производства ТОО "Семаз" (10 млрд тенге), производство изделий из бумаги и картона ТОО "Казполиграф" (6 млрд тенге), два проекта по орошению с установкой 18 дождевальных машин, строительство золотоизвлекательной фабрики для разработки месторождения "Родниковое" ТОО Eastern Gold и другие.

На оперштабе аким области озвучил проблемный вопрос проекта по строительству мясоперерабатывающего завода ТОО Eurasia Agro Semey в части финансирования подведения высоковольтных линий электропередач к предприятию. Данный вопрос по итогам заседания оперштаба включен в список задач реализации инвестпроектов других регионов с аналогичными заявками.

В ВКО при удельном весе промышленности в валовом региональном продукте в 40% активно работают над диверсификацией экономики. Наиболее перспективные направления, обеспечивающие максимальную продуктивную занятость, доходы населения и налоговые поступления МСБ, в том числе туризм, переработка промышленной и сельхозпродукции, цифровизация и инфраструктура. На 2025 год KPI по инвестициям в основной капитал у области обозначен в объеме более 1,65 трлн тенге (2024 г. – 768,2 млрд тенге). За два месяца в регион уже привлечено 81,7 млрд тенге инвестиций. Инвестиционный портфель области состоит из 111 проектов на 1,4 трлн тенге с созданием более 7 тыс. рабочих мест. В текущем году планируется завершение 9 проектов на 101,7 млрд тенге (688 рабочих мест). В их числе – модернизация литейного производства АО "ВОСТОКМАШЗАВОД" (33,8 млрд тенге), строительство золотоизвлекательной фабрики ТОО "Каскад-Н" (9 млрд тенге), производство масел, 2-й этап ТОО "AltynShyghys" (8 млрд тенге) и другие. Ф

Аким области Нурымбет Сактаганов озвучил ряд барьеров, мешающих развитию инвестпроектов области. Например, у ТОО "Бухтарминская цементная компания" производство цемента за год снизилось на 22,8% из-за роста затрат на железнодорожные тарифы и электроэнергию. Предприятие просит временного снижения тарифов на электроэнергию и ж/д перевозки на период модернизации оборудования. Вице-премьер поручил Комитету по регулированию естественных монополий рассмотреть все возможности решения возникшего вопроса.

Также в области реализуется проект по реконструкции и модернизации завода по производству ДСП. Проект позволит создать свыше 500 рабочих мест и будет способствовать развитию деревообрабатывающей отрасли, так как на сегодня потребность в ЛДСП в регионе полностью покрывается за счет импорта. Уже сейчас предприятие сталкивается с проблемой сырьевого обеспечения. Аким области поднял вопрос о возможности выделения для отечественного производителя сырья из Гослесфонда напрямую. Вице-премьер поручил Министерству экологии и природных ресурсов проработать этот вопрос в короткие сроки.

Аким области озвучил еще ряд вопросов по другим проектам в сфере туризма, строительства каскада малых ГЭС, АПК, которые теперь будут решаться профильными ведомствами.

Доля услуги по информации и связи в ВВП Казахстана по итогам прошлого года составила 2,2%, а индекс физического объема отрасли вырос на 12,9%. За 2 месяца этого года активный рост наблюдается по оказанию услуг сети Интернет – на 13,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Растет число абонентов мобильной связи и фиксированного интернета, объем потребляемого интернет-трафика увеличивается в среднем на 15-20% в год. Для достижения показателя экономического роста отрасли в 2025 году в размере 11% МЦРИАП планирует в этом году подписать несколько соглашений об инвестициях, помимо этого, запланирован еще ряд проектов в сфере телекоммуникаций, которые дадут возможность обеспечить запланированный показатель экономического роста отрасли.

Как отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков, на сегодня IT-отрасль страны развивается динамичными темпами. Количество IT-компаний выросло с более 17,9 тыс. в 2023 году до более 18,6 тыс. в 2024 году. Количество подготавливаемых IT-специалистов за последние годы перевалило за 100 тыс. человек. Экспорт IT-услуг превысил порог полмиллиарда долларов в 2023 году. По предварительным данным эта цифра составит $700 млн в 2024 году. Объем оказываемых IT-услуг вырос с 946 млрд тенге в 2022 году до порядка 1,5 трлн тенге в 2024 году. Одним из драйверов роста является международный технологический парк "Astana hub", где зарегистрировано более 1,5 тыс. IT-компаний (425 с иностранным участием).