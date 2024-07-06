Восемь представителей команды Казахстана по дзюдо пробились на Олимпиаду

На Одимпийские игры-2024 пробились восемь представителей команды Казахстана по дзюдо. В борьбу за награды они вступят буквально в стартовый день главного старта четырехлетия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

27 июля (до 48 килограммов (женщины), до 60 килограммов (мужчины)



13.00 (квалификационные раунды. Время по времени Астаны. Также не забываем, что возможны изменения в расписании)



20.18 (финальный блок)



28 июля (до 66 килограммов, мужчины)



13.00 (квалификационные раунды)



20.18 (финальный блок)



29 июля (до 73 килограммов, мужчины)



13.00 (квалификационные раунды)



20.18 (финальный блок)

30 июля (до 81 килограмма (мужчины), до 63 килограммов (женщины)



13.00 (квалификационные раунды)



20.18 (финальный блок)



1 августа (до 100 килограммов, мужчины)



13.00 (квалификационные раунды)



20.18 (финальный блок)



2 августа (свыше 78 килограммов, женщины)



13.00 (квалификационные раунды)



20.18 (финальный блок)



3 августа (смешанные командные соревнования)



11.00 (квалификационный раунд)



19.00 (финальный блок)