Восемь подпольных казино работали на территории МЦПС "Хоргос"
Сегодня, 18:08
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Сегодня, 18:08Сегодня, 18:08
110Фото: КНБ РК
Оперативниками и пограничниками КНБ пресекли деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос", передаёт BaigeNews.kz.
18 июля задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана.
При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денег.
Департаментом экономических расследований по области Жетысу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса.
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