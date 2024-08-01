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Восемь подпольных казино работали на территории МЦПС "Хоргос"

Сегодня, 18:08
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КНБ РК Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08
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Фото: КНБ РК

Оперативниками и пограничниками КНБ пресекли деятельность восьми подпольных казино, функционировавших на казахстанской части МЦПС "Хоргос", передаёт BaigeNews.kz.

18 июля задержаны 32 иностранца и шесть граждан Казахстана.

При обысках изъяты игровые автоматы и столы, техническое оборудование для организации азартных игр, а также крупная сумма денег. 

Департаментом экономических расследований по области Жетысу проводится досудебное расследование по статье 307 Уголовного кодекса.

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