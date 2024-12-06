Министерством труда и соцзащиты населения РК подготовлен проект приказа, предусматривающий утверждение восьми новых профессиональных праздников. Документ размещён на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

Проект приказа предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:

– день органов по финансовому мониторингу – 28 января;

– день работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

– день железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

– день работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

– день работников технического и профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан – 2 октября;

– день работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

– день работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

– день уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, из перечня планируют исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены Постановлением Правительства РК от 16 августа 2024 года № 668.

Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности.