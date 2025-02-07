В департаменте полиции Северо-Казахстанской области рассказали об итогах борьбы с наркотиками за январь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По сообщению заместителя начальника ДП Аскара Мухаметкалиева, всего с начала года выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 кг различных наркотических средств.

К примеру, сотрудники произвели серию задержаний, в ходе которых ликвидировано восемь нарколабораторий по выращиванию наркотических средств.



"27 января полицейские провели спецоперацию по задержанию двоих иногородних граждан, причастных к распространению наркотических средств на территории Петропавловска. В ходе следственных действий изъяты свертки, внутри которых находилось белое порошкообразное вещество, электронные весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых мефедрона и α-PvP составил более 260 гр", - говорится в сообщении полиции региона.

Ведется следствие.





