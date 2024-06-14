Восемь миллиардов тенге дополнительно выделили на борьбу с саранчой

Для борьбы с саранчой дополнительно выделят восемь миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, передаёт BaigeNews.kz.

"Средства планово были выделены. Но, учитывая, что нашествие саранчи произошло, бюджет существенно был увеличен в четыре раза. Поэтому в плане финансирования проблем нет.

Предусмотрено было 2,8 миллиардов тенге. Сейчас дополнительно восемь миллиардов тенге предусмотрено", - сказал вице-министр Ербол Тасжуреков в кулуарах презентации завода PepsiCо в Астане.