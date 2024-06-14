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Восемь миллиардов тенге дополнительно выделили на борьбу с саранчой

Сегодня, 16:10
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 16:10
Сегодня, 16:10
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Фото: BaigeNews.kz

Для борьбы с саранчой дополнительно выделят восемь миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков, передаёт BaigeNews.kz.

"Средства планово были выделены. Но, учитывая, что нашествие саранчи произошло, бюджет существенно был увеличен в четыре раза. Поэтому в плане финансирования проблем нет.

Предусмотрено было 2,8 миллиардов тенге. Сейчас дополнительно восемь миллиардов тенге предусмотрено", - сказал вице-министр Ербол Тасжуреков в кулуарах презентации завода PepsiCо в Астане.

По его словам, все необходимые мероприятия по борьбе с саранчой проводятся своевременно.

"Поэтому в ближайшее время данный вопрос будет полностью решен. Во всех четырёх регионах группы активно работают на местах. Все надлежащие работы ведутся своевременно.

Жаркая погода способствует ее размножению, но тем неменее все мероприятия по этому вопросу проводятся. И будут в срок закончены", - заключил вице-министр.

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