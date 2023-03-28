Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде

Фото: ФК "Кайрат"

В суде по делу Кайрата Боранбаева прокурор запросил для подсудимого восемь лет лишения свободы, передает BaigeNews.kz.

Боранбаева обвиняют в хищении 14,5 миллиарда тенге при перепродаже газа. Бизнесмен заявил, что обычную коммерческую сделку следствие посчитало преступлением, и теперь ему вменяют нанесение материального ущерба нацкомпании.

На скамье подсудимых вместе с Кайратом Боранбаевым находятся Роман Наханов и бывший заместитель председателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак. Для них прокурор тоже запросил восемь лет колонии.

Все трое свою вину не признают.

Напомним, суд несколько раз откладывал оглашение приговора из-за того, что главный фигурант уголовного дела находился в больнице.

Ранее Боранбаев пожаловался на психологическое давление и угрозы, поступающие от подсудимых и членов их семей.