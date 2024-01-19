Восемь гидротехнических сооружений перешли в собственность Казахстана

Четыре бесхозяйные плотины, одно водохранилище и три пруда перешли в госсобственность в 2023 году в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минводных ресурсов и ирригации РК.

В частности, как отметили в ведомстве, речь идет о 4 плотинах в Актюбинской области, а также о 3 прудах и водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Всего в стране насчитывалось 22 бесхозяйных гидротехнических сооружения.

Разрушенными и не подлежащими дальнейшему использованию оказались 5 сооружений. Что касается оставшихся 9 сооружений - проходят процедуры по принятию их в коммунальную собственность.