Восемь гидротехнических сооружений перешли в собственность Казахстана
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Четыре бесхозяйные плотины, одно водохранилище и три пруда перешли в госсобственность в 2023 году в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минводных ресурсов и ирригации РК.
В частности, как отметили в ведомстве, речь идет о 4 плотинах в Актюбинской области, а также о 3 прудах и водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Всего в стране насчитывалось 22 бесхозяйных гидротехнических сооружения.
Разрушенными и не подлежащими дальнейшему использованию оказались 5 сооружений. Что касается оставшихся 9 сооружений - проходят процедуры по принятию их в коммунальную собственность.
"В прошлом году была проведена инвентаризация гидротехнических сооружений страны. После чего совместно с акиматами областей были разработаны комплексные планы по их восстановлению. Реализация этих планов позволит снизить износ и повысить работоспособность гидротехнических сооружений", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.