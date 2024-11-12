Восемь детей попали в ДТП в Павлодарской области

В минувшие выходные в Павлодарской области произошло два ДТП, в которых пострадали дети, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным "103", первое ДТП с участием троих детей произошло 9 ноября в Павлодаре. Звонивший в скорую помощь сообщил о наезде на несовершеннолетних пешеходов в районе Дома дружбы. Две 15-летние девочки и 16-летний парень получили различные ушибы. Их доставили в травмпункт детской областной больницы.

Во втором случае на автобане в районе посёлка Калкаман 10 ноября легковушка въехала в дорожный отбойник. Пострадали сразу пятеро детей. Мальчиков 6, 11 и 13 лет, а также девочек 8 и 11 лет доставили в детскую областную больницу.

"Всего за субботу и воскресенье наши медицинские бригады выезжали на шесть ДТП. Во всех случаях доезд составлял от одной до десяти минут даже на загородных трассах", – говорит заместитель руководителя областной станции скорой помощи Ирина Мищенко.

По её словам, ДТП – один из первоочередных поводов к вызову службы "103", тем более с участием детей. Каждый реанимобиль обеспечен всем необходимым для оказания помощи даже в самых тяжёлых авариях.