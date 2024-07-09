Восемь человек выдворили за пределы Казахстана из-за двойного гражданства

За полгода полицейские области установили 30 “двойников”, восемь из них выдворили за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечают стражи порядка, большинство оставляют себе документы гражданина РК по неосторожности.

"К примеру, 19-летний ранее житель Шемонаихинского района в феврале текущего года получил российское гражданство. Однако молодой человек не знал, что требуется об этом сообщать в установленные действующим законодательством сроки в правоохранительные органы. В отношении нарушителя был составлен административный протокол по соответствующей статье. Материал позже рассмотрели в районном суде, постановлением которого принято решение о выдворение иностранца за пределы Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Полиция напоминает, что при принятии гражданства другой страны, гражданину РК необходимо в 30-дневный срок заявить об утрате казахстанского гражданства путем уведомления органов внутренних дел либо дипломатического представительства Казахстана на территории иностранного государства, а также сдать паспорт и удостоверение личности РК.