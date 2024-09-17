Восемь человек убили и более 2700 ранили взрывы пейджеров в Ливане
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Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что в результате взрывов пейджеров погибли восемь человек и почти 2750 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.
"На кадрах с камер наружного наблюдения видны многочисленные взрывы, на одном из роликов взрыв происходит в кармане у человека, который находится в торговом центре", - сообщает BBC.
По сведениям Reuters, среди раненых — боевики "Хезболлы" и медики, а также посол Ирана в Ливане. Его жизни ничего не угрожает и полученные им ранения были легкими.
"В пейджеры могло быть заложено от 10 до 20 граммов боевого сильнодействующего взрывчатого вещества. Взрывчатку могли спрятать в фальшивой электронной детали. Затем взрывные устройства должны были активироваться при помощи специального буквенно-цифрового сообщения. Первый же человек, который после этого начинал пользоваться пейджером, приводил устройство в действие — и оно взрывалось", - предполагает эксперт.
По оценкам BBC, смертельными оказались менее 1% взрывов пейджеров, однако сотни людей получили серьезные ранения, и инцидент стал значительным психологическим ударом по "Хезболле".
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