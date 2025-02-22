Восемь человек спасли из снежного плена в Актюбинской области
В снежном заносе застряли два легковых автомобиля.
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
80Фото: Gorbunoff /dzen.ru
В Актюбинской области из снежного плена спасены восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня в Хромтауском и Уилском районах на автодорогах в снежном заносе застряли два легковых автомобиля в салоне которых находилось восемь человек. Спасатели МЧС отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.
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