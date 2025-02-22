В Актюбинской области из снежного плена спасены восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в Хромтауском и Уилском районах на автодорогах в снежном заносе застряли два легковых автомобиля в салоне которых находилось восемь человек. Спасатели МЧС отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.