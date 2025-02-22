  • 22 Февраля, 21:00
  • BAIGENEWS

Восемь человек спасли из снежного плена в Актюбинской области

В снежном заносе застряли два легковых автомобиля.

Сегодня, 20:31
АВТОР
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Gorbunoff /dzen.ru Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: Gorbunoff /dzen.ru

В Актюбинской области из снежного плена спасены восемь человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в Хромтауском и Уилском районах на автодорогах в снежном заносе застряли два легковых автомобиля в салоне которых находилось восемь человек. Спасатели МЧС отбуксировали автомобили на очищенный участок дороги. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует казахстанцам учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населённого пункта.

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