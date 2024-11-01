Восемь человек погибли при обрушении бетонного козырька на вокзале в Сербии

Бетонный козырёк длиной около 50 метров обвалился на железнодорожном вокзале Нови Сада в Сербии. Есть погибшие и травмированные, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Ruserbia.com, на месте происшествия находятся многочисленные машины скорой помощи и строительная техника, помогающая в расчистке завалов.

Министр строительства Сербии Горан Весич прервал рабочий визит в Черногорию и выехал в Нови Сад.

По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, из-под завалов извлекли по меньшей мере восемь тел. Кроме того, два человека получили ранения, ещё двух раненых пытаются достать из-под завалов.