Восемь человек погибли при обрушении бетонного козырька на вокзале в Сербии
Сегодня, 19:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:57Сегодня, 19:57
87Фото: x.com/bora_novakovic
Бетонный козырёк длиной около 50 метров обвалился на железнодорожном вокзале Нови Сада в Сербии. Есть погибшие и травмированные, передаёт BaigeNews.kz.
По данным Ruserbia.com, на месте происшествия находятся многочисленные машины скорой помощи и строительная техника, помогающая в расчистке завалов.
Министр строительства Сербии Горан Весич прервал рабочий визит в Черногорию и выехал в Нови Сад.
По словам министра внутренних дел Сербии Ивицы Дачича, из-под завалов извлекли по меньшей мере восемь тел. Кроме того, два человека получили ранения, ещё двух раненых пытаются достать из-под завалов.
Самое читаемое
- О судьбе осужденной в Китае Акжаркын Турлыбай рассказали в Генпрокуратуре
- ЕС начал судебный процесс против китайского маркетплейса Temu
- Ремонт дорог в Восточном Казахстане: успеют ли подрядчики сдать свои объекты в срок
- Названы имена 10 подозреваемых в аварии на шахте имени Костенко в Караганде
- "Понты" на похоронах: запретят ли в Казахстане дорогостоящие погребения