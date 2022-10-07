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  • Восемь человек погибли и 40 пропали без вести из-за внезапного наводнения в Индии
india.com Сегодня, 16:47
75
Фото: india.com

Восемь человек погибли и 40 пропали без вести из-за внезапного наводнения в Индии

Восемь человек погибли и 40 пропали без вести по время религиозного ритуала в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на India.com.

Инцидент произошёл на реке Мал в Джалпайгури во время празднования Дурга Висарджан. 

Сотни людей собрались, чтобы погрузить идолов в воду. В это время уровень реки внезапно стал подниматься.  Людей смыло с берега и не все смогли выбраться на сушу.

Местные власти заявили, что подтверждено восемь смертей, более 10 раненых госпитализированы. Четверо из погибших — женщины. 

"Внезапно вспыхнули наводнения, и люди были сметены. На данный момент восемь тел найдены, и мы спасли около 50 человек", - сообщила судья района Джалпайгури Мумита Годара.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Министр благосостояния Булу Чик Бараик выразил опасения, что число погибших может увеличиться. 

"Я присутствовал в том месте, когда произошел инцидент. Несколько человек были сметены, течение воды было очень сильным. Сотни людей присутствовали при инциденте. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести", - сказал он. 

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам людей, погибших в результате внезапных наводнений.

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#происшествия #мировые новости #наводнение #Индия
Журналист
Сегодня, 16:47
75
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