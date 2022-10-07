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Восемь человек погибли и 40 пропали без вести из-за внезапного наводнения в Индии
Восемь человек погибли и 40 пропали без вести по время религиозного ритуала в Индии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на India.com.
Инцидент произошёл на реке Мал в Джалпайгури во время празднования Дурга Висарджан.
Сотни людей собрались, чтобы погрузить идолов в воду. В это время уровень реки внезапно стал подниматься. Людей смыло с берега и не все смогли выбраться на сушу.
Местные власти заявили, что подтверждено восемь смертей, более 10 раненых госпитализированы. Четверо из погибших — женщины.
"Внезапно вспыхнули наводнения, и люди были сметены. На данный момент восемь тел найдены, и мы спасли около 50 человек", - сообщила судья района Джалпайгури Мумита Годара.
Flash flood at the Malbazar river during Durga Viserjan. More than 100 people missing. No one knows how many dead! Many trying to save their loved ones! A black day for my home town. We need all your prayers. Pray for us.. pic.twitter.com/RCWwpt5bVW— Vikram Agarwal (@Vikram_Tub) October 5, 2022
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Министр благосостояния Булу Чик Бараик выразил опасения, что число погибших может увеличиться.
"Я присутствовал в том месте, когда произошел инцидент. Несколько человек были сметены, течение воды было очень сильным. Сотни людей присутствовали при инциденте. Некоторые из них до сих пор числятся пропавшими без вести", - сказал он.
Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам людей, погибших в результате внезапных наводнений.
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