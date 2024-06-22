Восемь человек эвакуировали из горящего здания в районе "Хан-Шатыра" в Астане
Сегодня, 16:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:08Сегодня, 16:08
175Фото: МЧС РК
В МЧС РК прокомментировали крупный пожар на проспекте Туран в столице, передаёт BaigeNews.kz.
"По уточненном данным происходит возгорание наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по 3 рангу. Задействованы 16 ед.техники и 72 человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок", говорится в сообщении МЧС.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что на 26 этаже жилого комплекса загорелось наружное покрытие квартиры.
Фото и видео МЧС РК
Самое читаемое