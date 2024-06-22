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Восемь человек эвакуировали из горящего здания в районе "Хан-Шатыра" в Астане

Сегодня, 16:08
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
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Фото: МЧС РК

В МЧС РК прокомментировали крупный пожар на проспекте Туран в столице, передаёт BaigeNews.kz.

"По уточненном данным происходит возгорание  наружной облицовки здания. На месте работают пожарные по 3 рангу. Задействованы 16 ед.техники и 72 человека. Здание административное и частично жилое. На месте происшествия создан штаб. Проходит эвакуация. Спасателями МЧС эвакуированы 8 человек, из них 1 ребенок",  говорится в сообщении МЧС.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что на 26 этаже жилого комплекса загорелось наружное покрытие квартиры.

Фото и видео МЧС РК

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