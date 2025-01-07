На закрытом из-за непогоды участке дороги республиканского значения "Алматы –Ташкент" сотрудники МЧС спасли восьмерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасённых, в том числе и троих детей, доставили в пункты обогрева сёл Шакпак ата и с.Б.Момышулы. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение из-за снегопадов в большинстве регионов страны, а "КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения автотранспорта на республиканских трассах в шести областях, в том числе и Жамбылской области.