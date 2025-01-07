  • 7 Января, 21:55
  • BAIGENEWS

Восемь человек доставили в пункты обогрева с закрытой трассы в Жамбылской области

Среди спасённых трое детей.

Сегодня, 21:17
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: МЧС РК

На закрытом из-за непогоды участке дороги республиканского значения "Алматы –Ташкент" сотрудники МЧС спасли восьмерых человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Спасённых, в том числе и троих детей, доставили в пункты обогрева сёл Шакпак ата и с.Б.Момышулы. В медицинской помощи никто не нуждался", — говорится в сообщении.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение  из-за снегопадов в большинстве регионов страны, а "КазАвтоЖол" сообщил об ограничении движения автотранспорта на республиканских трассах в шести областях, в том числе и Жамбылской области.

 

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